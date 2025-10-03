OD SREDE U KRUŠEVCU PALO 70,3 LITARA KIŠE PO KVADRATU, NEMA OPASNOSTI OD IZLIVANJA REKA

U Kruševcu je od srede palo 70,3 litra kiše po kvadratnom metru, što je mesečni prosek.

Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Grada Kruševca, rekao je da nema opasnosti od izlivanja reka, jer su obe Morave kao i Rasina u prethodnom periodu bile na biološkom minimumu.

Problemi su nastali zbog snega u podjastrebačkim selima i oko Ribarske banje, gde je došlo do prekida u napajanju električnom energijom, kao i na području opštine Brus, gde su oštećeni dalekovodi zbog velike količine vlažnog i teškog snega i popadalog drveća, te je bez struje ostalo više naseljenih mesta.

Na Kopaoniku je visina snega preko 50 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus 4 stepena.

Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala, pa se saobraćaj odvija usporeno i potreban je oprez u vožnji.