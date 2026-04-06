Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će pripadnici Uprave saobraćajne policije od 13. do 19. aprila sprovesti međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.
MUP poziva građane da do nedelje, 12. aprila, dostave na imejl usp@mup.gov.rs predloge deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije kontrolisati brzinu tokom „Speed Marathon-aˮ.
Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac, i mogu se odnositi kako na puteve u naselju, tako i van njega.
MUP još jednom apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer je nepropisna i neprilagođena brzina najčešći uticajni faktor najtežih saobraćajnih nezgoda.