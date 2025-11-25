OD POČETKA GREJNE SEZONE U RASINSKOM OKRUGU EVIDENTIRANA SU 33 POŽARA NA DIMNJACIMA

Od početka grejne sezone na području Rasinskog okruga vatrogasno-spasilačka jedinica intervenisala je 33 puta u gašenju požara na dimnjacima građevinskih objekata. Iz tog razloga Sektor za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni prema sebi, svojoj porodici i komšijama.

Početak grejne sezone sa sobom nosi i povećan rizik od požara na građevinskim objektima, pa je iz tog razloga upućen apel građanima da budu odgovorni prema sebi, svojoj porodici i komšijama. Razlozi za požare najčešće su neispravne instalacije ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsto gorivo, ostavljanje uključene grejalice bez nadzora, ostavljanje odeće i drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalice, preopterećenje elektroinstalacija i neispravni električni uređaji i slično.

U slučaju da građani primete požar u građevinskim objektima, potrebno je da o tome odmah obaveste vastrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca spasilaca.

Na teritoriji Rasinskog okruga od početka grejne sezone vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su 33 puta u gašenju požara na dimnjacima građevinskih objekata.