OD POČETKA GODINE, U SAOBRAĆAJU U SRBIJI POGINULA SU 94 PEŠAKA, OD ČEGA 19 NA PEŠAČKIM PRELAZIMA

MUP u saopštenju podseća je ovo period godine kada su zbog kraće obdanice i slabije vidljivosti pešaci posebno ugroženi, pa apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, u prvom redu u zonama pešačkih prelaza, kako bi se očuvala bezbednost pešaka.

„Istovremeno, apelujemo na pešake da kolovoz prelaze samo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, uz napomenu da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom“, ističe se u saoštenju.

Upozorava, takođe, na podatak da je od početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji poginula su 94 pešaka, od čega 19 u saobraćajnim nezgodama na pešačkim prelazima.