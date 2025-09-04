OD POČETKA GODINE 300 NOVIH DAVALACA SE ODAZVALO AKCIJAMA CRVENOG KRSTA U KRUŠEVCU

Crveni krst Kruševac uspešno je realizovao još jednu redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, 36. u ovoj godini. Važno je napomenuti da se akcijama od početka ove godine, pored dugogodišnjih davalaca krvi, odazvalo i 300 novih.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi Crveni krst Kruševac organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, koja je godinama unazad na zavidnom nivou.

Za normalno funkcionisanje zdravstvenih institucija neophodno je imati bar trodnevne rezerve krvi, odnosno da svakog dana bude prikupljeno oko 300 jedinica krvi.

Davaoci mogu biti sve osobe od 18 do 65 godina starosti ukoliko su potpuno zdrave, ne piju lekove, nisu na terapiji i u poslednjih šest meseci nisu imali hirurške intervencije. Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja, odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca, podsećaju iz Zavoda za tranfuziju krvi.