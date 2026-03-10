U saopštenju se navodi da se zahtevi podnose od 10. marta do 30. juna preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije. Drugi javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima planiran je u drugoj polovini godine.

Kreditna podrška namenjena je finansiranju više vrsta aktivnosti u poljoprivredi, uključujući razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Sredstva se mogu koristiti i za nabavku hrane za životinje, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina, kao i za određenu mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji.

Pravo na kreditnu podršku mogu da ostvare nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i pravna lica – zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status i obnovljenu registraciju za 2026. godinu.

Ministar prof. dr Dragan Glamočić istakao je tim povodom da je cilj države snažnija i konkurentnija poljoprivreda, više investicija u proizvodnju, sigurniji uslovi za rad naših poljoprivrednika i više mladih ljudi koji će svoju budućnost graditi na selu i pomoći da nam sela opstanu.

Krediti se odobravaju u dinarima, sa rokom otplate do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene, uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou.

Za većinu korisnika kamata iznosi tri odsto na godišnjem nivou, dok je jedan odsto za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i nosioce gazdinstava u područjima sa otežanim uslovima rada.

Ista kamatna stopa važi i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava, dok je za nabavku đubriva kamata nula odsto.

Maksimalan iznos kredita iznosi do šest miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica.

Tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona 011/260-7960, 011/260-7961, 011/3020-100, 011/3020-101, 011/3020-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji resornog ministarstva i Uprave za agrarna plaćanja.