OD 4. DO 6. DECEMBRA BEZ VODE PARUNOVAC, KAPIDŽIJA, TEKIJE, DOBROMIR, GAGLOVO I MALI ŠILJEGOVAC

Zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu, od 4. do 6.decembra bez vode će biti Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir,Gaglovo i Mali Šiljegovac.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kvara na magistralnom cevovodu u Ulici Vidovdanskoj, u zoni Parunovačkog mosta, privremeno će biti obustavljena isporuka vode u periodu od četvrtka, 04.12.2025., do subote, 06.12.2025.godine za sledeće korisnike:

– Parunovac,

– Kapidžija,

– Tekije,

– Dobromir,

– Gaglovo,

– Mali Šiljegovac.

Prema planiranoj dinamici i tehničkim uslovima izvođenja radova, normalizacija vodosnabdevanja za navedena naseljena mesta očekuje se u subotu, 06.12.2025. u popodnevnim časovima. Za korisnike kojima će u periodu izvođenja radova biti obustavljeno redovno vodosnabdevanje i do potpune stabilizacije vodosnabdevanja, biće obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

PARUNOVAC:

– 2 cisterne kod OŠ „Vladislav Savić Jan“,

– 1 cisterna kod Doma,

– 1 cisterna kod groblja,

– 1 cisterna kod crpne stanice u gornjoj zoni,

– 1 cisterna kod ambulante na glavnom putu (kod Trajal korporacije),

– 1 cisterna – Aerodrom „Rosulje“

TRAJAL:

– 5 cisterni u krugu fabrike, raspoređenih u skladu sa njihovim zahtevom.

KAPIDŽIJA:

– 1 cisterna kod skretanja za Tekije,

– 1 cisterna kod MZ Kapidžija,

DOBROMIR:

– 1 cisterna u centru sela.

GAGLOVO:

– 1 cisterna kod Doma,

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna na ulazu u selo iz pravca Kruševca.

TEKIJE:

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna na raskrsnici ka Dedini.

MALI ŠILJEGOVAC:

– 1 cisterna na raskrsnici na ulazu u selo,

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna u Novom selu (kod autobuskog stajališta).

Pored stacionarnih cisterni, korisnicima će na raspolaganju biti i dve pokretne cisterne sa pijaćom vodom, kojima će se vršiti dopuna stacionarnih cisterni na navedenim lokacijama tokom perioda prekida vodosnabdevanja. U slučaju potrebe za dopunom cisterni sa pijaćom vodom, molimo pozovite 037/ 415 – 301.

Raspored stacionarnih cisterni sa pijaćom vodom je dostupan:

– na sajtu JKP „Vodovod – Kruševac“ www.vodovodks.co.rs,

– na fejsbuku i instagramu JKP „Vodovod-Kruševac“ @vodovodks

#vodovodks,

– na lokalnim televizijskim medijima grada Kruševca.

O navedenim radovima na terenu korisnici će biti obavešteni putem zvaničnog sajta i društvenih mreža JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i preko lokalnih medija grada Kruševca.

Za sve dodatne informacije tokom perioda izvođenja radova, do potpune stabilizacije vodosnabdevanja, možete se obratiti na brojeve telefona 037/415-301 i 037/415-305.