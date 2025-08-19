OD 1. AVGUSTA 2025. MLEČNI PROIZVODI MORAJU BITI FIZIČKI ODVOJENI OD ONIH SA BILJNIM ULJIMA

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Vladan Virijević obišao je mlekaru „Jastrebački eko biseri“ na Jasičkom putum. Razlog posete je nova uredba o mlečnim proizvodima koja je stupila 1. avgusta koja zahteva fizičko odvajanje mlečnih proizvoda od onih sa biljnim uljima na rafovima, uz obavezne oznake na etiketama.

Ova uredba štiti krajnjeg kupca, ali i domaće proizvođače objasnio je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladan Virijević, ističući da je mlekara „Jastrebački eko biseri“ primer proizvodnje proizvoda isključivo od mleka.

Mlekara „Jastrebacki eko biseri“ koja posluje od 2010. godine, zapošljava 50 radnika i prerađuje dnevno oko 45.000 litara mleka. Svoje proizvode plasira u čitavoj Srbiji, a kada je reč o većim trgovinskim lancima, ima ih na rafovima marketa Lidl i Maxi Deleze.

Grad Kruševac godinama unazad opredeljuje sredstva za podsticaj i razvoj poljoprivrede, podsetio je pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov i istakao da će zajedno sa ministarstvom, odnosno Vladom, nastaviti da podržava domaću poljoprivrednu proizvodnju.