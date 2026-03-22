OD 1. APRILA NAJAVLJENO POVEĆANJE CENZUSA ZA DEČIJI DODATAK NA 18.000 DINARA

Država će povećati cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak sa 13.247 na 18.000 dinara po članu domaćinstva, najavio je Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tako da će građani koji su ranije zbog povećanja cene minimalnog rada izgubili pravo na dodatak ponovo moći ponovo da ga steknu.

„To je velika, izuzetna mera i mislim da će ljudi biti zadovoljni. Imali smo mnogo pritužbi, meni su se ljudi žalili u pismima i po društvenim mrežama. Mnogo ljudi se žalilo, govorili da im je mnogo značio taj dečji dodatak, a da su zbog povećanja, prirodno i zakonski, zbog povećanja cene minimalnog rada, izgubili to pravo. To pravo im vraćamo, povećavamo cenzus na 18.000 dinara“, rekao je Vučić, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost posvećene energetskoj situaciji.

Povećanje cenzusa znači da će prag prihoda biti viši, pa će se proširiti krug domaćinstava koja mogu da konkurišu za dečji dodatak, što je posebno važno u uslovima rasta troškova života.