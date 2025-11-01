OD 01. NOVEMBRA DO 1. APRILA OBAVEZNE SU ZIMSKE GUME NA TOČKOVIMA ČETVOROTOČKAŠA

Od danas je za vozače u Srbiji počeo da važi obavezan period korišćenja zimskih guma na točkovima četvorotočkaša koji traje do 1. aprila naredne godine.

Zimske gume pružaju poboljšano prijanjanje na niskim temperaturama i kraći zaustavni put u poređenju sa letnjim gumama.

Vožnja automobila bez zimskih guma u periodu obavezne upotrebe može rezultirati kaznama od 10.000 do 800.000 dinara.

Iako snega još nema na vidiku, Zakon o bezbednosti saobraćaja je jasan: svako vozilo u ovom periodu mora imati zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica. Oni koji to zanemare rizikuju novčanu kaznu, ali i sopstvenu bezbednost. Ovo drugo čak i ako su kolovozi suvi, ali su ostali vremenski uslovi – zimski.

Iako su mnogi vozači skloni da odlažu zamenu guma do prvih pahulja, jer Zakon o bezbednosti saobraćaja ima i uslovljenicu „ukoliko“, saobraćajni stručnjaci upozoravaju da se to ne preporučuje. Jer, sneg, led i poledica nisu jedini razlozi zašto biste letnje gume zamenili zimskim, već je bitna i temperatura vazduha.

„Čim temperatura pada ispod 7 stepeni Celzijusa pneumatici za letnju upotrebu gube svoju najvažniju karakteristiku dobrog prijanjanja, a njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju pneumatici za zimsku upotrebu“, rekli su u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Naime, kako je objašnjeno, po snegu čak i pri brzini od samo 30 km/h zaustavićete se nekoliko metara dalje sa letnjim nego sa zimskim gumama pri iznenadnom kočenju. Testovi takvog kočenja na ledu pokazali su da je sa letnjim gumama, pri brzini od 30km/h, zaustavni put kočenja 68 metara, dok je sa zimskim gumama 57 metara. Sem toga, period od 1. novembra do 1. aprila može da bude i suv, bez mnogo padavina, ali sa dosta ledenih dana, što opet jesu uslovi za zimske gume.

Iako u Zakonu o bezbednosti saobraćaja postoji tolerancija u smislu da nećete biti kažnjeni što vozite bez zimskih guma ako na kolovozu nema snega i leda, problem nastaje ako ste vinovnik saobraćajne nezgode. Naime, ako vam se sada dogodi saobraćajna nezgoda tako što ćete, na primer, sleteti sa puta, a nemate zimske pneumatike, onda vam osiguranje neće priznati nikakvu štetu, čak i da niste krivi za saobraćajnu nezgodu jer u periodu od 1. novembra do 1. aprila vozite sa letnjim gumama.

