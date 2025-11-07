OBUKE ZA POLJOPRIVREDNIKE O UPOTREBI PESTICIDA. SERTIFIKAT JE NA PET GODINA I USLOV ZA DOBIJANJE SUBVENCIJA

Nakon nekoliko najava i odlaganja prethodnih godina, nedavno su počele da se održavaju obuke za upotrebu pesticida. Obavezu da ih prođu imaju svi poljoprivrdnici koji se profesionalno bave proizvodnjom i prodajom hrane. Sertifikat se izdaje na pet godina i biće uslov za kupovinu pesticida, ali i za dobijanje subvencija.

Poljoprivrednici različito gledaju na obavezne obuke za upotrebu pesticida koje bi u narednom periodu trebalo da prođu. Osim u poljoprivrednim stručnim službama, obuke za upotrebu pesticida se sprovode na poljoprivrednim fakultetima i višim školama. Traju deset školskih časova, nakon čega se polaže test.

Uroš Vojinović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu naveo je da se polaznici upoznaju sa time šta su pesticidi i kakve su formulacije dostupne na tržištu kako bi bez problema mogli da čitaju deklaraciju.

„Obučavaju se da znaju mere opasnosti i zaštite, da pesticidi mogu uticati na njihovo i zdravlje organizama koji žive u tom sistemu. Jedan od segmenata obuke je i način odlaganja otpada“, objašnjava Vojinović.

Jedan od problema koji bi trebalo da bude rešen zahvaljujući obukama jeste i da se smanji pojava korišćenja pesticida koji se nabaljvaju na crnom tržištu.

„Teško je naći mehanizam kojim ćemo se boriti protiv crnog tržišta. Zato će se raditi na povećanju svesti ljudi koliko je važno koristiti dozvoljena sredstva. Učiće kako koristiti pesticide, a da oni ne izazovu zdravstvene probleme ni onima koji sa njima rukuju, niti onima koji konzumiraju te proizvode“, kaže Vojinović.

Budući da fakulteti nemaju baze podataka o gazdinstvima, kao što je to slučaj sa poljoprivrednim službama, ove institucije ne mogu da pozivaju poljoprivrednike na obuke. Zbog toga je potrebno da im se zainteresovani proizvođači hrane prijave za iste.

Prema mišljenju poljoprivrednika najveći problem pri upotrebi pestricida trenutno jeste pravilno odlaganje ambalažnog otpada. Obavezu da prođu obuku imaju svi profesionalni poljoprivrednici. Da bi je odslušali i polagali ispit, potrebno je da dostave dokaz o uplati takse od 3.440 dinara.

„Važno je da svi oni koji koriste sredstva za zaštitu bilja primenu vrše na bezbedan način prvenstveno da bi zaštitili sebe, svoje ukućane, a samim tim i sve nas koji koristimo te poljoprivredne proizvode. Pravilnom primenom uz pridržavanje deklaracije i uputstva obezbeđuje se da maksimalna količina ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani ne prelazi dozvoljeni nivo ostataka, čime se uspostavlja sistem proizvodnje bezbedne hrane“, navode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Profesionalni poljoprivrednici neće moći da kupuju sredstva za zaštitu bilja ukoliko ne budu imali sertifikat o položenoj obuci.

„Oni koji koristre sredsva za zaštitu bilja na manjim površinama, okućnicama i baštama se ne smatraju profesionalnim korisnicima i moći će da kupe sredstva koja će biti namenjena za njih. To su pesticidi niskog rizika, kao i sredstva namenjena za organsku proizvodnju ili sredstva već pripremljena za upotrebu u malim pakovanjima. Ovi korisnici će moći da kupuju sredstva uz lične isprave, o čemu će se takođe voditi evidencija“, saopšteno je iz resornog ministarstvu.

Dodaju i da će u narednom periodu posedovanje sertifikata biti i uslov za dobijanje subvencija.

Sertifikat o obučenosti za upotrebu pesticida važi pet godina, nakon čega je obavezna obnova. Ovaj postupak je, objašnjavaju u ministarstvu, brz, jednostavavan i sastoji se od različitih predavanja, zimskih škola, seminara o primeni sredstava za zaštitu bilja, kao i o integralnom praćenju i suzbijanju štetnih organizama.