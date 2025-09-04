OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA PRIJAVU ŠTETE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDI I PORODIČNIM STAMBENIM OBJEKTIMA

Gradska komisija za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda, objavila je javne pozive za građane koji su pretrpeli štetu nakon požara u avgustu ove godine na porodičnim stambenim objektima na teritoriji grada Kruševca i za poljoprivredne proizvođače kojima su stradala grla stoke, poljoprivredni usevi, potpuno ili delimično oštećeni objekti i mehanizacija, da do 17. septembra prijave štetu.

Prijava štete vrši se isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu u zgradi Gradske uprave, u prostorijama odeljnja za poslove odbrane i vanredne situacije koje se nalaze u Čupicevoj ulici i na sajtu grada.

Prijave se podnose na šalteru prijemne kancelarije broj 31, u zgradi Gradske uprave Kruševac. Javni poziv je otvoren juče i trajaće do 17. septembra.

Javni poziv za prijavu štete nastale na poljoprivredi – avgust 2025.

Javni poziv za prijavu štete nastale na porodičnim stambenim objektima – avgust 2025.