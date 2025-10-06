OBJAVLJENA KONAČNA RANG-LISTA ZAHTEVA ZA INVESTICIJE U NABAVKU TRAKTORA

Predmet javnog poziva bile su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući traktorsku kabinu.

Poziv je obuhvatio sektore mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

U skladu sa konačnom rang-listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, biće odobreno ukupno 369 projekata. U narednim danima uslediće uručenje prvih rešenja podnosiocima koji su ispunili sve uslove.

Visina podsticaja iznosi od 60 do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, kao i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Detaljne informacije u vezi sa objavljenom konačnom rang-listom dostupne su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Pitanja se mogu uputiti elektronskim putem na adresu ipard.info@minpolj.gov.rs, ili pozivom na telefon 011/3107-013, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Konačnu rang-listu možete preuzeti OVDE.