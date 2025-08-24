OBEZBEĐENI BESPLATNI UDŽBENICI ZA ODREĐENE KATEGORIJE UČENIKA

Za nabavku besplatnih udžbenika Ministarstvo je u budžetu za ovu godinu obezbedilo 985 miliona dinara. Ukupno je obezbeđeno 903.525 udžbenika, a pravo je ostvarilo ukupno 96.165 učenika.

Program besplatnih udžbenika Ministarstvo sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.

Pravo na besplatne udžbenike, koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete, imaju sledeće kategorije učenika:

učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);

učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3;

učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);

učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole. Ako sva ili više dece pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/deca, koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu o pisanom obliku obaveštava školu;

učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat;

učenici koji boluju od retke bolesti;

učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć;

učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video-sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.

Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika.

Udžbenici su besplatni za prvi ciklus (od 1. do 4. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za matematiku, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik kao obavezni predmet.

U drugom ciklusu (od 5. do 8. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja besplatni su udžbenici za matematiku, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.