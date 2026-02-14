OBELEŽEN DAN OPŠTINE ALEKSANDROVAC I 100 GODINA RADA SREDNJE ŠKOLE „SVETI TRIFUN“

Svetog Trifuna, slavu vinogradara i vinara, u Alksandrovcu obeležavaju kao Dan Opštine.

U Domu kulture održana je svečana sednica i akademija povodom dana Opštine Aleksandrovac i jubileja 100 godina postojanja i rada srednje škole “Sveti Trifun”.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović prisustvovala je i obratila se na Svečanoj sednici Skupštine opštine Aleksandrovac, kao i na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 100 godina rada i postojanja Srednje škole „Sveti Trifun“ sa domom učenika.

Tom prilikom, ministarka je čestitala veliki jubilej školi, istakavši da su znanje, tradicija i posvećenost vrednosti koje se u Župi prenose generacijama.

Naglasila je da je posebna vrednost ovog kraja u tome što se u njemu zna gde su ispisana prva slova, ali i kako se do znanja dolazi radom, strpljenjem i poštovanjem tradicije.

Ministarka Paunović je istakla da će svi projekti koji su od značaja za građane imati podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, sa ciljem unapređenja kvaliteta života, ali i stvaranja uslova da mladi ostanu u svom kraju. Posebno je naglasila da su upravo deca i stručni kadar škole temelj razvoja i najveći potencijal ove opštine.

„Ponosna sam što živim u zemlji koja ima Župu, kraj bogate tradicije, vrednih ljudi i dece koja zaslužuju svaki respekt. To su mladi koji ostaju ovde, da bi ovaj kraj živeo“, poručila je ministarka.

Ona je čestitala i Dan opštine Aleksandrovac, kao i veliku slavu vinogradara, Svetog Trifuna, uz želju da se tradicija neguje i nadograđuje, da Župa svake godine ima sve više učesnika

Na kraju obraćanja, ministarka je poželela da naredni jubileji budu u znaku inovacija, razvoja i zajedništva, uz poruku da se u ovom kraju rađaju nove generacije koje će nastaviti da čuvaju i razvijaju vrednosti Župe.

„Neka vam sve bude srećno i neka dugo uživate u blagodetima svog rada, tradicije i zajedništva“, zaključila je ministarka Paunović.