OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA – OTVORENE PRIJAVE ZA PROJEKAT „VOLONTERIZAM U KRUŠEVCU“

U petak, 5. decembra 2025. godine u organizaciji Grada Kruševca i Kancelarije za mlade grada Kruševca svečano će se obeležeti Međunarodni dan volontera u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac u periodu od 18 do 20 časova. Tom prilikom biće predstavljen projekat „VolonTiraj za Kruševac“, finansiranog od strane Ministarstva turizma i omladine. Projekat ima za cilj podsticanje mladih da se uključe u volonterske aktivnosti i doprinesu razvoju lokalne zajednice kroz humanitarne, kulturne, ekološke i edukativne programe.

Tom prilikom biće zvanično otvoren poziv za sve mlade uzrasta od 15 do 30 godina, koji žele da postanu deo volonterskog tima grada Kruševca. Kroz projekat će tokom godine biti realizovane mnoge aktivnosti : radionice, treninzi, pomoć zajednici, javne akcije i događaji od značaj za grad.

Pozivamo sve zainteresovane mlade da se prijave putem linka https://forms.gle/DGySYs7Z2WzxrtDRA.

Grad Kruševac nastavlja da neguje i podržava kulturu volontiranja uz uverenje da angažovanje mladih predstavlja ključ razvoja naše zajednice.