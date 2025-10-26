Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi najstroža pravila i kazne ikada u Srbiji, a među brojnim novinama izdvaja se digitalni vozački dosije,takozvana elektronska lična karta svakog vozača. U njemu bi, kako objašnjavaju stručnjaci mogli da se nađu ključni podaci, od toga kada je vozač položio ispit, da li ima zdravstvena ograničenja, koliko je puta kažnjavan… Ideja je da se svaki vozač u Srbiji „digitalno pročita“, a ovakav sistem delimično se primenjuje u zemljama EU i predstavlja korak ka potpunoj digitalizaciji vozačkih evidencija – što bi uskoro moglo da postane i realnost i kod nas.

Jedna od mera koje su predložene odnosi se na trajno oduzimanje vozila, i trajnu zabranu upravljanja određenim kategorijama vozila.

Još jedna značajna promena odnosila bi se na uvođenje nulte tolerancije na alkohol za sve vozače. Dok su do sada profesionalni vozači, mladi vozači i motociklisti bili obavezni da imaju 0,0 promila alkohola u krvi, razmatra se mogućnost uvođenja ove mere za sve vozače.

Vest da bi novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju mogao da sadrži i uvođenje alko-brava u vozila privukla je veliku pažnju javnosti. S obzirom na to da podaci ABS pokazuju da je alkohol prisutan kod vozača u oko 11 odsto saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, postoji predlog je da se uvedu takozvane alko-brave koje onemogućavaju pokretanje vozila dok je vozač pod dejstvom alkohola.

Prošle godine u Srbiji je poginulo 16 dece, i to svi u svojstvu putnika. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto će se pooštriti sankcije za njihov nebezbedan prevoz.

Jedna od razmatranih mera jeste i povećanje raspona novčanih kazni, stepenovanje kazni, razmatranje novih mera. Potom, razmatra se i unapređenje sistema kaznenih poena, (u smislu gradacijskog praćenja i reagovanja, bez čekanja da lice stekne status nesavesnog vozača).

Ono što je najviše zapalo za oko, kako vozačima, tako i stručnjacima jeste predlog da se kazne za saobraćajne prekršaje prilagode primanjima vozača.

Predlog je da novi Zakon obuhvati i strožu kontrolu poštovanja saobraćajnih pravila na ukrštanju puta sa železničkom prugom ili na prelazu puta preko železničke pruge zbog povećanja fatalnih nezgoda na takvim lokacijama.

Šta je sve planirano da se uđe u Nacrt novog Zakona: