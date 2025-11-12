NOVI USLOVI ZA PENZIONISANJE ŽENA U SRBIJI OD 1. JANUARA 2026. GODINE

U 2026. godini nastavlja se postepeno izjednačavanje starosne granice za penzionisanje žena sa muškarcima, koje će trajati do 2032. godine. Prema važećim propisima, žena u ovoj godini može da ostvari pravo na starosnu penziju sa 64 godine i meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. U 2025. godini starosna granica za žene se podiže za dva meseca i one u penziju mogu da idu sa 63 godine i 10 meseci, a u 2026. sa pune 64 godine. S tim što će se ta granica povećavati do 2032, kada će i žene ići kao i muškarci sa 65 godina.

Za redovnu starosnu penziju u 2026. godini potrebno je:

64 godine života

najmanje 15 godina staža osiguranja

Ovo je pomeranje od dva meseca u odnosu na 2025. godinu (63 godine i 10 meseci).

Pravo na penziju bez obzira na godine života i dalje imaju žene sa 45 godina radnog staža, pod uslovom da su svi doprinosi uredno uplaćeni. Pre odluke o podnošenju zahteva, preporučuje se provera evidencije u PIO Fondu putem M-4 obrasca ili direktno u filijali, kako bi se izbegle neprijatne situacije.

U 2026. godini uslov za prevremenu penziju je 60 godina života i najmanje 40 godina staža. Ipak, treba imati na umu da se prevremena penzija trajno umanjuje za 0,34% po mesecu koji nedostaje do pune starosne granice (65 godina), što može značiti umanjenje do 20,4%.