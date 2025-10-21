NOVA JAVNA SEDNICA O DETALJNOJ REGULACIJI PARKA BAGDALA 24. OKTOBRA U SALI DOMA SINDIKATA

Javna sednica Komisije za planove Grada Kruševca na kojoj će se nastaviti usvajanje Izveštaja o obavljenom javnom uvidu u nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije park Bagdala u Kruševcu (u delu urbanističkih potcelina A1 (deo) i A2) biće održana 24. oktobra u 10 sati, u Sali Doma sindikata.

“U toku otvorenog dela javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica KOJA SU PODNELA PRIMEDBE u vezi sa Nacrtom Izmene i dopune plana u pisanom obliku, u toku trajanja javnog uvida, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Grada Kruševca”, objavljeno je na portalu grada Kruševca.

Poziv možete pogledati klikom na LINK.

Podsećamo, prethodna Javna sednica Komisije za planove Grada Kruševca, na kojoj su trebale da budu razmatrane podnete primedbe na izmene dopuna Plana detaljne regulacije parka Bagdala, nakon nepunih sat vremena rada je prekinuta od strane građana koji su prisustvovali kao podnosioci sugestija i primedbi.

U toku otvorenog dela javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmene i dopune plana u pisanom obliku, mogli su da ih obrazlože pred Komisijom za planove grada Kruševca. Prisutni su negodovali zbog toga što sednici nije prisustvovao investitor. Pribedbe su se odnosile i na transparentnost sprovedenog postupka, na uticaj na životnu sredinu, na kapacitete infrastrukture.