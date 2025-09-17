NIZOM AKTIVNOSTI U KRUŠEVCU SE OBELEŽAVA EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI

Ove nedelje počelo je obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti pod sloganom „Mobilnost za sve“. U Kruševcu tokom cele nedelje organizuju se aktivnosti za decu i građane, a glavni cilj je promocija održivih vidova prevoza i smanjenje zagađenja.

Radionica „Parking day“ održana je u vrtiću „Neven”.

U nastavku obeležavanja evrpske nedelje mobilnosti za četvrtak je planirana aktivnost u kojoj će deca iz vrtića „Golub mira“ voziti bicikle i trotinete u okviru programa „Mobilnost najmlađih“. U petak mališani iz vrtića „Leptirić“ predstaviće se izložbom crteža na autobusu javnog prevoza pod nazivom „Naš šareni autobus“.

Tokom vikenda, u subotu i nedelju, na Bagdali se održava Festival balona „Kruševac kroz oblake“, a poslednjeg dana Evropske nedelje mobilnosti, u ponedeljak, 22. septembra, biće organizovan Međunarodni dan bez automobila.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za ukazivanje na znaćaj održive urbane mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza i da ih svima učini dostupnim.