NIŠ DOMAĆIN PRVOG SAJMA ELEKTROMOBILNOSTI U SRBIJI OD 3. DO 5. OKTOBRA U HALI ČAIR

Cilj sajma je da se Niš pridruži gradovima koji već razvijaju projekte iz oblasti elektromobilnosti i da životna sredina u ovom delu zemlje bude na nivou manjih evropskih gradova.

„Možemo da najavimo da će Grad Niš po prvi put biti domaćin Sajma elektromobilnosti u okviru Sajma automobila u Hali Čair. Ovo otvara jednu novu oblast iz oblasti električnih automobila, hibridnih vozila, infrastrukturnih rešenja. Povezaće privredu, obrazovanje, povezaće istraživačke institucije, lokalnmu samoupravu i građane. Cilj nam je da se pridružimo gradovima kao što su Beograd, Sofija i Skoplje gde se uveliko razvijaju projekti iz oblasti elektromobilnosti. Naša neka ambicija je da nam životna sredina i održivi saobraćaj bude na nivou nekih manjih evropskih gradova kao što je Grac, Maribor, Segedin. Hvala organizatoru na ideji, hvala svim kompanijama koje su uzele učešće i hvala svim posetiocima koji će obići sam sajam“, kazao je Boban Mančev, pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj i investicije.

Pored tradicionalnog Sajma automobila koji se održava već dugi niz godina u Nišu, ove godine je novina sajam koji je posvećen električnim i hibridnim automobilima.

„Novina za ovu godinu je prvi Sajam elektromobilnosti u Nišu. Naravno, tradicionalno radimo i drugi sajam sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koji će biti tri nedelje posle ovog. Akcenat je na električnim i na hibridnim modelima jer smatramo da je to budućnost. Velika zahvalnost svim izlagačima koji su nam ukazali poverenje što se tiče ovog sajma“, rekao je Šaša Đorđević, menadžer sajma.

Akcenat ovogodišnjeg Sajma elektromobilnosti jeste na edukaciji i upoznavanju posetioca sa značajem elektromobilnosti i električnih automobila.

„Ono što je bitno reći za ovaj sajam, neće to biti samo neki izložbeni karakter sajma, već ćemo akcenat baciti i na edukaciju. Mislimo da elektomobilnost zaslužuje veću pažnju i želimo da na što bolji način upoznamo potencijalne korisnike tih električnih automobila sa svim mogućnostima koje elektromobilnost pruža. Tim povodom mi ove godine imamo partnere iz oblasti edukacije, to je kompanija „Vozim na struju“, kazao je menadžer sajma.

Na Sajmu elektromobilnosti će pored tradicionalnih evropskih proizvođača, dve trećine izlagača biti kineski proizvođači

„Kao što smo i godinama unazad najavljivali ekspanziju kineskih brendova u Evropi, a samim tim i u Srbiji, to se ove godine i ostvarilo. To je jedan od povoda i razloga što posebno izdvajamo elektromobilnost kao posebnu manifestaciju. Dve trećine izlagača, odnosno brendova koji će biti prisutni na ovom sajmu su kineske proizvodnje. Biće tu tradicionalno i evropskih proizvođača i japanskih. Prvi put će biti prisutan BYD, GEELY, MG, DONGFENG, SERES, AVANTIER. Naravno, očekujemo da će biti i jedna od zvezdi na našem sajmu, domaći proizvod iz Kragujevca Fiat Grande Panda u elektičnoj verziji. Pored tih brendova automobila i pored automobila biće prisutan i laki komercijalni i teretni program sa firmom Foton i Farizonom. Biće tu još nekih pratećih manifestacija i pratećih programa. Zaokružili smo tu priču sa elektromobilnošću počevši od izložbe trotineta, motocikala, mopeda, preko automobila i komercijalnog programa. Nadamo se, da će pošto je ovo prvi sajam po redu izazvati veliku pažnju posetilaca“, dodao je on.

Kako je Niš centar jugoistoka Srbije, u prednosti je kada su u pitanju električna i hibridna vozila, pa je sa razlogom i domaćin prvog ovakvog sajma u Srbiji.

„Iako smo na beogradskom sajmu imali priliku da vidimo veliki broj električnih vozila, čini mi se da nisu imali ovako hrabar nastup, pa nisu organizovali sajam potpuno posvećen elektromobilnosti, a negde iz našeg dugogodišnjeg iskustva smatramo da je ovo pravi potez i da je pravo i mesto da se održi s obzirom na to da Niš prednjači sa brojem električnih i hibridnih vozila u saobraćaju“, kazala je Zorana Đorić, direktorka kompanije „Vozim na struju“.

Na Sajmu elektromobilnosti biće prisutan i sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije koji će dodatno moći da uputi posetioce u značaj, ali i bezbednost ovakvih vozila.

„Ove godine dolazimo sa idejom da pored toga što ćemo imati Sajam elektromobilnosti i jedan izložbeni prostor, ovoj manifestaciji pridodamo i jedan edukativni karakter, te smo odlučili da naš štand bude posvećen edukaciji i mogućnosti da se učesnici upoznaju sa „ogoljenim“ komponentama te da zaista imamo priliku da vidimo od čega se to sastoji jedan elektroautomobil i naravno da ostavimo posetiocima mogućnost da postave pitanja ljudima koji su licencirani i stručni da na njih odgovore i da pokažu i da omoguće da se nešto od toga i fizički dodirne. Sa druge strane očekujemo prisustvo sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, te verujem da će oni doprineti atraktivnosti i da će u tom smislu imati prilike da ljude upoznamo sa tim da predrasude jesu predrasude, električna vozila se u mnogo manjoj meri pale i bezbednija su od vozila sa unutrašnjim sagorevanjem“, rekla je ona.

Prvog dana sajma biće održana i konferencija na temu flotnog menadžmenta u posebnoj sali u okviru Hale Čair.

Pored toga održaćemo konferenciju na temu flotnog menadžmenta koja će se održati 3. oktobra u sali u okviru Hale Čair i tamo ćemo imati priliku da sa predstavnicima proizvođača i predstavnicima institucija koji su i podržali ovaj događaj, a to su Agencija za bezbednost saobraćaja, kompanija DEKRA i Privredna komora Srbije kao i Centar za motorna vozila pružimo ljudima uvid u to šta je do sada urađeno ikoji su dalji planovi Republike Srbije“, završila je.

Podsetimo, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Privredna komora Srbije i Kompanija DEKRA d.o.o. Beograd, deo svetske institucije koja više od jednog veka unapređuje bezbednost u saobraćaju i industriji uputile su zvaničnu podršku organizaciji Prvog sajma Elektromobilnosti, koji će se održati u Nišu od 3. do 5. oktobra 2025. u Hali Čair

Organizator manifestacije je City Grupa iz Niša, uz zvanično partnerstvo kompanije Vozim Na Struju.

Saopštenje i fotografije 2 i 3 u tekstu: City Grupa Niš