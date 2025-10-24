„NE PRETRČAVAJ ŽIVOT, PREĐI NA PEŠAČKI“ – KAMPANJA KOJA PODSEĆA DA JE OPREZ JEDINI SIGURAN KORAK

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je nacionalnu kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“, s ciljem da podseti pešake i vozače na važnost opreznog i odgovornog učestvovanja u saobraćaju.
Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja za 2024. godinu, broj poginulih pešaka u Srbiji najmanji je u poslednjih pet godina, ali su pešaci i dalje među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Više od polovine smrtno stradalih pešaka (58,6%) je starosti 65 i više godina, dok je skoro dve trećine poginulih muškog pola.
Takođe, podaci pokazuju da 31,5% pešaka smrtno strada zbog neprilagođene brzine vozača uslovima saobraćaja i stanju puta. Kada su u pitanju propusti pešaka, njih 22,5% se odnosi na neoprezno stupanje pešaka na kolovoz. Takođe, 15,3% pešaka je nosilo tamnu odeću, što je uticalo na teže uočavanje od strane vozača i na nastanak saobraćajne nezgode. Čak 57,4% smrtno stradalih pešaka stradalo je na mestima gde postoji ulična rasveta.
Kampanja „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“ skreće pažnju svim učesnicima u saobraćaju da budu odgovorniji i pažljiviji, posebno u uslovima slabije vidljivosti i tokom zimskih meseci, kada je rizik od stradanja pešaka najveći.
Podsećamo pešake da moraju:
- da se kreću trotoarom ili što bliže levoj ivici puta, ukoliko trotoara nema;
- da se uvere da ih je vozač uočio pre nego što zakorače na kolovoz;
- da ne koriste mobilni telefon ili slušalice tokom prelaska ulice;
- da nose svetlu i reflektujuću odeću, naročito u večernjim satima i tokom zime.
Takođe, apelujemo na vozače da:
- prilagode brzinu uslovima puta i vidljivosti;
- poštuju pešačke prelaze i daju prednost pešacima;
- obrate posebnu pažnju u zonama škola, igrališta i u naseljima gde je veća frekvencija pešaka.
Agencija za bezbednost saobraćaja podseća sve građane da u saobraćaju nema važnijeg pravila od onog koje čuva život.i zato bezbednost saobraćaja nije samo pitanje propisa, već i međusobnog poštovanja. Kada vozač zastane, a pešak pažljivo kroči na kolovoz, tada svako od nas bira život.
Zato, zastanite. Pogledajte.
Ne pretrčavajte život – pređite na pešački.
Saopštenje Agencije za bezbednost saobraćaja