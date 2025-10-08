NASTAVLJENE FUNKCIONALNE TOPLE PROBE, U VEĆEM DELU GRADA BEZ PROBLEMA

U sredu, 8. oktobra 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Danas će bez grejanja biti korisnici naselja Bare, ulice Dvanaestog pešadijskog puka 6,6A i br. 23; Trigve Lia br. 8,10 i 12; Drinska (sva tri ulaza), dok se u Čolak Antinoj ulici očekuje stabilizacija sistema u prepodnevnim časovima.

U ostalim delovima grada, distribucija toplotne energije u okviru funkcionalnih proba, odvija se bez problema.

U četvrtak, 9. oktobra 2025. godine, kod korisnika kruševačke toplane doći će do obustave isporuke toplotne energije zbog finalnih provera sistema u okviru toplotnih izvora pred sam zvanični početak grejne sezone.

Od petka, 10. oktobra, nastavlja se sa toplim probama na teritoriji čitavog grada.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti našim dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.