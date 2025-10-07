NASTAVLJAJU SE ISPITIVANJA DISTRIBUTIVNE MREŽE I FUNKCIONALNE TOPLE PROBE

U utorak, 7. oktobra 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Radnici Gradske toplane su na terenu, ispituju mrežu i distributivni sistem, vrše intervencije i rešavaju curenja na delovima toplovodne mreže, kako bi do zvaničnog početka grejne sezone (15. oktobra) celokupni sistem bio spreman za neometanu isporuku toplotne energije.

Danas će bez grejanja biti korisnici naselja Ujedinjene nacije, Bare, vrtić „Biseri“, Čolak Antina ulica; Čehovljeva K5; Kralja Aleksandra ujedinitelja H1 i H4; Bruski put br. 2,6 i 16; Šumatovačka br. 1; Vidovdanska br. 34; Dostojevskog K2 i K4, ulica Dvanaestog pešadijskog puka i Poručnika Božidara br. 8.

Gorenavedeni korisnici nemaju grejanje, s obzirom na to da su merila toplotne energije, koja se nalaze na primarnom delu mreže, na redovnoj kontroli i overi. Markice o overi izdaje Direkcija za mere i dragocene metale, a po njihovom redosledu za JKP “ Gradska toplana“ Kruševac određeni su datumi 3.10.2025. i 6.10.2025. godine.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti našim dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.