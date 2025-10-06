NASTAVLJAJU SE FUNKCIONALNE TOPLE PROBE U OKVIRU CENTRALNOG IZVORA I DISLOCIRANIH KOTLARNICA

U ponedeljak, 6. oktobra 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

U okviru funkcionalnih probnih dana, radnici Gradske toplane ispituju mrežu i distributivni sistem i obavljaju intervencije u okviru stambenih jedinica u kojima se mogu javiti eventualni problemi i curenja kako bi do zvaničnog početka grejne sezone ( 15. oktobra ) celokupni sistem bio spreman za neometanu isporuku toplotne energije.

Ovog ponedeljka bez grejanja su korisnici naselja Ujedinjene nacije, Bare, Osnovna škola: „Nada Popović“, vrtić „Biseri“, Čolak Antina br. 18 i 44; Čehovljeva K5; Kralja Aleksandra ujedinitelja H1 i H4; Bruski put br. 2,6 i 16; Šumatovačka 1; Balkanska br. 49,53,55 i 56, prostorije Srpske napredne stranke; Bivša uprava Jastrepca, Vidovdanska br. 34; Dostojevskog K2 i K4, ulica Dvanaestog pešadijskog puka i Poručnika Božidara br. 8.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti našim dispečerima putem sledećih brojeva telefona:

0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.