NAREDNIH SEDAM DANA UGLAVNOM SUVO I TOPLO. KIŠA U KRUŠEVCU MOGUĆA SAMO U ČETVRTAK

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 5, a najviša od 14 do 19°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano, sa malo oblaka. Tempertura od 0 do 19°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 16 do 18°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 2 do 18°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 15 do 19°C. Uveče u zapadnoj polovini zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata (na zapadu i jugozapadu), verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano, toplo i suvo tokom dana. Temperatura od 1 do 19°C.

U Srbiji u četvrtak na severu suvo sa dužim sunčanim periodima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Do večeri prestanak padavina u svim krajevima, a zatim i postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 14 do 16 stepeni. Upozorenje: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata (na jugu), verovatoća 60%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa kišom. Temperatura od 7 do 13°C.

U petak u Kruševcu, prema današnjoj prognozi, promenljivo oblačno i suvo. Temperatura od 3 do 17°C.

Narednog vikenda u Kruševcu uglavnom sunčano, suvo i toplo. Maksimalna temperatura u subotu do 13, u nedelju do 14°C.

U Srbiji u od 06. do 10. marta 2026. godine pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i toplo.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 02. mart 2026. godine: Povolјne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. U jutarnjim satima je neophodan oprez kod osoba sa srčanim i respiratornim obolјenjima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pada koncentracije.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.