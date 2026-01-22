Jefimija TV, Kruševac

NAREDNIH DANA TOPLIJE U KRUŠEVCU, ALI OD SUBOTE VETROVITO I SA KIŠOM

ByGoran Nikolić

jan 22, 2026

U Srbiji u petak ujutru slab mraz i ponegde magla, koja se po kotlinama i dolinama reka može zadržati i duže. Na istoku Srbije i severu Vojvodine oblačno, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 0°C, a najviša dnevna od 1 na severozapadu i istoku do 10°C u centralnim i južnim krajevima Srbije. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 9°C.

Biometeorološka prognoza za petak, 23. januar 2026. godine: Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima, kao i asmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija.

U Srbiji u subotu vetrovito, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde uz kratkotrajnu, slabu kišu. U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno povremeno sa rosuljom ili slabim snegom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 3°C, a najviša od 6 do 11°C, u Timočkoj Krajini do 1°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 85%.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa slabom kišom. Najniža temperatura 1, tokom dana do 10°C.

U Srbiji u nedelju jak i olujni južni i jugoistočni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Uz više oblačnosti očekuje se i prolazna kiša, a u Timočkoj Krajini gde će biti hladnije i sneg. Više padavine očekuje se jugu Srbije. Najniža temperatura od -2 do 5°C, a najviša od 6 do 11°C, u Timočkoj i Negatinskoj Krajini do 3°C. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%. Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati, verovatnoća 70%.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, sa slabom kišom. Jutarnja temperatura 4, tokom dana i do 13°C.

U Srbiji u ponedeljak umereno do potuno oblačno uz slabljenje košave i skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. Kiša se očekuje na jugoistoku i istoku zemlje. Najniža temperatura od 0 do 8°C, a najviša od 7 do 11°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno, sa kišom. Najniža temperatura 6, najviša 12°C.

Vremenski podaci:  vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

