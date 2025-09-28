NAREDNIH DANA DALJI PAD TEMPERATURE U SRBIJI, KIŠA MOGUĆA U VEĆEM DELU SEDMICE PRED NAMA

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom. Posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 16 do 20 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom slabom kišom. Najniža temperatura 11, maksimalna dnevna oko 19°C.

U Srbiji u utorak ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, na istoku Srbije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni.

U utorak u Kruševcu smena sunca i oblaka, uz vrlo hladno jutro. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna oko 18°C.

U Srbiji u sredu ujutru hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša u većini mesta od 13 do 16, u Negotinskoj Krajini oko 18 stepeni.

U sredu u Kruševcu oblačno sa slabom kišom i hladno. Najniža temperatura 10, maksimalna dnevna oko 14°C.

U Srbiji u četvrtak umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa kišom koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 10 do 13 stepeni. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa kišom i hladno tokom celog dana. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna oko 10°C.

U Srbiji od 03. do 07. oktobra 2025. godine: Umereno do potpuno oblačno, u petak i subotu mestimično sa kišom, na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije sa susnežicom i snegom. Zatim suvo.

U petak u Kruševcu oblačno sa kišom i vrlo hladno. Najniža temperatura 7, maksimalna dnevna oko 9°C.

U subotu u Kruševcu oblačno sa kišom uz blagi porast dnevne temperature. Ujutru 8, tokom dana oko 15°C.

U nedelju u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna oko 17°C.

U ponedeljak (6. oktobar 2025.) u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna oko 18°C.

Biometeorološka prognoza: Moguća glavobolja