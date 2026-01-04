NAREDNI DANI DONOSE SUDAR KIŠE, VLAŽNOG SNEGA I LEDENE KIŠE, UZ HLADNO VREME I JUTARNJE MRAZEVE

U Srbiji u ponedeljak oblačno i u većem delu zemlje hladno. Na severu i zapadu, ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku Srbije biti toplije vreme sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak. Jutarnja temperatura od -3 do 4 , a najviša dnevna u većini krajeva od -1 do 3, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 stepeni. Upozorenje: Sneg, manje povećanje snežnog pokrivača, Ledena kiša/rosulja na širem području, Količina padavina veća od 30 l/m² za 12 sati, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa kišom. Temperatura od 0 do 6°C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 5. januar 2026. godine: Svim hroničnim bolesnicima se savetuje oprez usled nepovolјne biometeorološke situacije. Neophodno je pridržavati se saveta lekara, odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom vazduha, kao i pojačan oprez u saobraćaju. Kod meteoropata mogući su bolovi u mišićima, pospanost i bezrazložna nervoza.

U Srbiji u utorak oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuje leden dan, kada temperatura neće preći 0 stepeni i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od jugozapadne i zapadne Srbije, preko Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i sevrozapadni. Najniža temperatura od -3 na severu do 5 na krajnjem jugoistoku, a najviša od -1 do 4, na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje od 7 do 11 stepeni. Upozorenje: Sneg, povećanje snežnog pokrivača, Ledena kiša/rosulja na širem području, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu oblačno, tokom večeri i noći sa ledenom kišom. Temperatura oko 1°C tokom celog dana.

U Srbiji u sredu oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije, kao i u Šumadiji gde se očekuje ledeni dan, kada temperatura neće preći 0 stepeni i u ovim oblastima padaće sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lokalno lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od jugozapadne Srbije, u delu zapadne Srbije i Šumadije, Pomoravlja, Beograda, južnog Banata, i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i sevrozapadni, na jugu i istoku južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 na severu do 5 na krajnjem jugoistoku, a najviša od -2 do 4, na krajnjem jugoistoku do 8 stepeni. Upozorenje: Sneg, povećanje snežnog pokrivača, Ledena kiša/rosulja na širem području, verovatnoća 90%.

U sredu u Kruševcu oblačno, sa snegom. Jutarnja, ujedno i dnevna temperatura -2°C.

U Srbiji u četvrtak oblačno i hladno mestimično sa snegom koji će tokom dana na severu i zapadu zemlje prestati. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, severni i sevrozapadni. Najniža temperatura od -6 do -2, a najviša od -4 do 0 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno, ali prema današnjoj prognozi suvo. Najniža temperatura -3, najviša dnevna -1°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.