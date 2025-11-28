NAJBOLJA PREDSTAVA NA FESTIVALU U ALEKSINCU JE PREDSTAVA “MATI” KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA

Na pozorišnom festivalu, koji je održan u Aleksincu, kruševačko pozorište dobilo je nagradu za najbolju predstavu, za predstavu “Mati”.

Žiri 13. Festivala prvoizvedenih predstava u Aleksincu u sastavu: Miloš Krstović – glumac, predsednik, Miroslav Radonjić – teatrolog i Milivoje Mlađenović – teatrolog, članovi, jednoglasnom odlukom dodelio je nagradu za najbolju predstavu Kruševačkom pozorištu za predstavu “Mati”, kao i nagradu za najbolju režiju predstave “Mati”, tekst Svetlane Slapšak, produkcija Kruševačkog pozorišta, Marku Torlakoviću.

U obrazloženju je, između ostalog, rečeno da je postupak Marka Torlakovića kompleksan, inventivan, nadasve maštovit, kojim je uspeo da sve elemente nekonvencionalne drame Svetlane Slapšak ujedini u uzbudljivo, intrigantno i duboko emotivno pozorišno ostvarenje.

Vizuelno raskošna i ekspresivna povest, koja preispituje sudbinu celokupnog naroda, države, ali i porodice ispričane iz ženske perspektive u kritičkom dijalogu sa današnjicom, uzdiže se do velike metafore o vekovnom stradanju na balkanskim prostorima.