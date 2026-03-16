NAJAVLJENA POJAČANA KONTROLA I OBILAZAK TERENA KAKO BI SE SMANJIO BROJ POŽARA NA OTVORENOM

„Pripadnici Sektora za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja kako bi se smanjio broj požara na otvorenom prostoru i povećala bezbednost svih građana“, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Oni podsećaju da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

„Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 10.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica„, naglašavaju. Sektor za vanredne situacije još jednom apeluje na sve građane da budu odgovorni, da poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena imajući u vidu toplotni talas koji će u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od izazivanja požara na otvorenom prostoru.

Takođe, ukoliko primete požar, potrebno je da odmah obaveste vatrogasnu službu na broj telefona 193.