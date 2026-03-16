Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

NAJAVLJENA POJAČANA KONTROLA I OBILAZAK TERENA KAKO BI SE SMANJIO BROJ POŽARA NA OTVORENOM

ByGoran Nikolić

mar 16, 2026

Pripadnici Sektora za vanredne situacije će u narednom periodu pojačati nadzor i obilazak terena kako bi se smanjio broj požara na otvorenom prostoru i povećala bezbednost svih građana.

Zabranjeno je spaljivanje trave, otpada i loženje vatre u blizini šuma, a za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne.

„Pripadnici Sektora za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja kako bi se smanjio broj požara na otvorenom prostoru i povećala bezbednost svih građana“, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Oni podsećaju da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

„Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 10.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica„, naglašavaju. Sektor za vanredne situacije još jednom apeluje na sve građane da budu odgovorni, da poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena imajući u vidu toplotni talas koji će u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od izazivanja požara na otvorenom prostoru.

Takođe, ukoliko primete požar, potrebno je da odmah obaveste vatrogasnu službu na broj telefona 193.

Related Post

Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN DA JE KRAO NAFTU, GUME I DRUGE DELOVE SA KAMIONA

mar 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA PRVA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

mar 16, 2026 Goran Nikolić
Hronika Vesti

U PRETHODNIH 7 DANA U SRBIJI ČAK 655 SAOBRAĆAJNIH NESREĆA, PETORO POGINULO

mar 16, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN DA JE KRAO NAFTU, GUME I DRUGE DELOVE SA KAMIONA

17.03.2026. Goran Nikolić
Fudbal Sport

FK NAPREDAK U KRUŠEVCU PODELIO BODOVE (2:2) SA OFK BEOGRADOM

17.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA PRVA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

16.03.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

U PRETHODNIH 7 DANA U SRBIJI ČAK 655 SAOBRAĆAJNIH NESREĆA, PETORO POGINULO

16.03.2026. Goran Nikolić