NA “ZVEZDANOM ZDRAVINJU” IZABRANI NAJBOLJI GULAŠ I RAKIJA

U nedelju je, u okviru manifestacije “Zvezdano Zdravinje”, održana gulašijada. U pripremanju gulaša takmičilo se 13 ekipa, sastavljene od po deset i više članova, a ocenjivao ih je stručni žiri.

Istog dana organizovan je izbor za najbolju rakiju „Zvezdana prepečenica“.

U večernjim satima održano je i „Čarapansko nadmetanje“ u višeboju, nakog kojeg je usledio nastup Folklornog ansambla „Lazarica“ iz Kruševca.

Do kraja manifestacije “Zvezdano zdravinje“ biće održano finale noćnog turnira u malom fudbalu, 27. avgusta u 20 časova, a 28. avgusta u 15 sati počinje 12. festival „Zvezdana harmonika Srbije“. Manifestacija se završava revijalnim nastupom takmičara i koncertom narodne muzike.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i Crkvena opština Zdravinje i KUD „Miodrag Vučković“, a pokrovitelj je Grad Kruševac.