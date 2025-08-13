NA TERITORIJI SRBIJE U POSLEDNJA 24 ČASA EVIDENTIRAN JE 181 POŽAR

Čaušić je naglasio da je najvažnije da u požaru nema stradalih, i precizirao da je izgoreo jedan pomoćni objekat, te da za sada nije zabeležena veća materijalna šteta.

On je, izražavajući uverenje u to da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu i lokalizovan, istakao da je u gašenju požara angažovano oko 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća.

Prema njegovim rečima, u poslednja 24 časa na teritoriji Srbije evidentiran je 181 požar, pri čemu su svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije, zajedno sa svim snagama zaštite i spasavanja, neprekidno na terenu.

Pripadnici Sektora, u saradnji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, industrijskim jedinicama i lokalnim samoupravama, maksimalno su angažovani i u rekordnom roku uspevaju da ugase sve požare, podvukao je pomoćnik ministra.

Čaušić je, imajući u vidu to da nas očekuje period toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i naglom širenju požara, uputio apel građanima da budu odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.

Poštovanje zakona i oprez pri upotrebi otvorenog plamena nisu samo zakonska obaveza, već pitanje života. Jedan nepažljiv potez može da ugrozi ljudske živote i nanese veliku materijalnu štetu, zaključio je on.