NA REPERTOARU BIOSKOPA „KRUŠEVAC“ OD 12. DO 14. DECEMBRA „POVRATAK ŽIKINE DINASTIJE“

NINA I JEŽEVA TAJNA (SINHRONIZOVANO)

11. 12, 15.12, 16.12, 17. decembar 2025. u 18.00 i 20.00 sati

Žanr: animacija, režija: Žan Lup Felicoli, Alan Ganjol

Nina voli da sluša priče za laku noć koje joj priča njen otac, priče o ježu koji otkriva svet. Jedne večeri zaokupljen poslom otac ne dolazi da ispriča novu avanturu, a Nina saznaje da je on upravo izgubio posao u fabrici. Svet joj se okreće naglavačke i spremna je da pronađe rešenje kako bi mu pomogla.

Cena karte: 300 dinara

POVRATAK ŽIKINE DINASTIJE

12. decembar 2025. u 18.00 i 20.00 sati

13. decembar 2025. u 16.00, 18.00 i 20.00 sati

14. decembar 2025. u 16.00, 18.00 i 20.00 sati

Žanr: komedija, režija: Milan Konjević

Glumci: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković…

Nikola Kojo se vraća liku Miše Pavlovića posle više od 30 godina. Miši u Srbiju dolaze sinovi koje dugo nije video, jer žive sa Natašom u Moskvi, ali kada stignu momci koji nose imena svojih pradeda – Žike i Milana, počinje nova luda godina, prepuna smeha, avanture, ali i porodičnih vrednosti.

Cena karte: 400 dinara