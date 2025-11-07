NA PUMPAMA U SRBIJI POSKUPELI I EVRODIZEL I BENZIN, ZA PO DVA DINARA PO LITRU

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 14. novembra. Litar evrodizela do petka, 14. novembra u isto vreme koštaće maksimalno 198 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 182 dinara za litar.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 196 dinara po litru, a benzina 180 dinara po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dva dinara.

Podsećamo, Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci.

Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara. Isto toliko iznosi i maksimalna cena benzina evropremijum BMB 95.

U Srbiji je u ovom trenutku stabilno snabdevanje naftnim derivatima, saopštilo je nedavno Ministarstvo rudarstva i energetike. Za sada, kako je istaknuto, nema promena u planovima za uvoz naftnih derivata za novembar uprkos različitim izazovima sa kojima se susreću naftne kompanije u pogledu nabavke goriva, logistike i funkcionisanja rafinerija u regionu. Takođe je istaknut značaj ravnomerne snabdevenosti tržišta, pre svega kroz adekvatno snabdevanje gorivom malih benzinskih stanica.