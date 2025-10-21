NA PROLEĆNOJ AKCIJI PRIKUPLJENO 1750m³ KABASTOG OTPADA, U SUBOTU JESENJA AKCIJA ČIĆENJA GRADA

U subotu, 25. oktobra na teritoriji 12 gradskih Mesnih zajednica, JKP „Kruševac“ će sprovesti veliku jesenju akciju čišćenja grada.

U subotu, 25.10.2025. godine sa početkom u 07.00 održati velika jesenja akcija čišćenja grada. U planu je da se akcija realizuje u periodu od 08.00 do 13.00h na teritoriji dvanaest gradskih mesnih zajednica. Kako bi se akcija sprovela što uspešnije koordinatori JKP „Kruševac“ zajedno sa sekretarima pomenutih mesnih zajednica pratiće akciju na terenu, a u saradnji i uz prisustvo Komunalne inspekcije i Komunalne policije grada Kruševca.

Sugrađani će moći da sav svoj kabasti otpad do 13 časova iznesu ispred svojih dvorišta, zgrada i lokala, kako bi JKP moglo lakše da priđe, pokupi otpad, izveze ga i deponuje u Srnje na deponiju. Tamo gde to nije moguće otpad odložiti na sabirnom mestu kako bi ekipe JKP-a mogle neometano da ga uklone.

„Mi kao Javno komunalno preduzeće u saradnji sa Gradskom upravom, komunalnom inspekcijom i milicijom toga dana bićemo na terenu. Imaćemo 12 otvorenih vozila. To su putari od 3, 5, 7 i 10 kubika. Na raspolaganju će nam biti i smećari, skiperi, traktorčići i još ponešto od mehanizacije“, izjavila je medijima direktorka Javnog komunalnog preduzeća Miona Radovanović.

Podsećamo, na prethodnoj velikoj prolećnoj akciji čišćenja grada sa teritorije 12 mesnih zajednica uklonjeno 1750 kubika kabastog otpada.