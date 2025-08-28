NA PORTALU eUPRAVA OMOGUĆENA UNAPREĐENA ELEKTRONSKA USLUGA ZAMENA VOZAČKE DOZVOLE

Na Portalu eUprava je od danas omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, tj. eGrađanima. Ova usluga omogućava građanima da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez potrebe za odlaskom na šalter.

„Elektronska usluga – Zamena vozačke dozvole omogućava građanima da, kada dođe vreme za zamenu vozačke dozvole, ne moraju da idu ni na jedan šalter. Zahtev mogu podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku dozvolu na kućnu adresu. Ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena“, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

On je dodao da je od uvođenja elektronske usluge Zamena vozačke dozvole, 2021. godine do avgusta ove godine, podneto preko 30.000 zahteva za zamenu vozačke dozvole, navedeno je u saopštenju.

Da biste koristili ovu uslugu, neophodno je da: posedujete važeću ličnu kartu Republike Srbije i budete prijavljeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ukoliko ste prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na Vašem računaru kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, a aplikaciju za elektronsko potpisivanje možete da preuzmete OVDE.

Ukoliko ste prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imate izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, uputstvo za izdavanje kvalifikovanog sertifikata u klaudu je dostupno na linku,

Potvrdite da nije došlo do značajne promene i da ste saglasni sa preuzimanjem fotografije iz lične karte u svrhu izrade vozačke dozvole (zbog preuzimanja fotografije lična karta ne sme biti starija od 5 godina),

Potvrdite da stara vozačka dozvola nije izdata sa upisanim zdravstvenim ograničenjima.