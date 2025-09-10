NA LIMENKA TEATAR FESTU U KRUŠEVCU SAKUPLJENO JE UKUPNO 65 HILJADA ISKORIŠĆENIH LIMENKI

Na Limenka Teatar Festu, održanom u Kruševcu od 3. do 7. septembra, sakupljeno je ukupno 65 hiljada iskorišćenih limenki za piće, koje će u potpunosti biti reciklirane i ponovo iskorišćene, čime je potvrđena osnovna misija festivala – da umetnost i ekologija zajedno mogu menjati svet na bolje. Procene su da je festival posetilo više od 4.500 ljudi, većinom dece i roditelja.

Pored reciklažnih rezultata, deca i roditelji imali su priliku da kroz Limenka bazar učestvuju u edukativnim radionicama, razmenjuju limenke za ALU COIN, prvu ekološku valutu na svetu, i njima kupuju ulaznice, knjige i rekvizite. Tokom trajanja festivala su se kroz igru i umetnost učili odgovornosti prema prirodi.

Publika je tokom pet dana imala priliku da uživa u ukupno 11 predstava iz 8 zemalja, a sala Kruševačkog pozorišta bila je prepuna na svakom izvođenju. Na repertoaru su se smenjivale bajke, lutkarske priče, ekološke pouke i inovativne scenske forme iz različitih delova sveta.