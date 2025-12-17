ZA KRAJ RADNE NEDELJE I TOKOM VIKENDA PROMENLJIVO OBLAČNO VREME, BEZ NAJAVLJENIH PADAVINA

U Srbiji u četvrtak ujutru mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne. U toku dana malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4°C, a najviša od 8 do 14°C. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna 8°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA ZA ČETVRTAK: Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja,

U Srbiji u petak ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima mestimično zadržavati i pre podne. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 5°C, a najviša od 8 do 14°C. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%.

U petak u Kruševcu posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 8°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA ZA PETAK: Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija.

U Srbiji u subotu ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima mestimično zadržavati pre podne, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini ponegde i veći deo dana. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 4°C, a najviša od 5 do 10°C. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 90%.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 7°C.

U Srbiji u nedelju ujutru mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana u većini predela pretežno oblačno, ali uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 4°C, a najviša od 3 do 7°C. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200 m, verovatnoća 80%.

U nedelju u Kruševcu pretežno oblačno tokom dana. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 6°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (izgledi vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.