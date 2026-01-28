Jefimija TV, Kruševac

NA JAVNOM FORUMU PREDSTAVLJENA STUDIJA ZAŠTITE SREDNJOVEKOVNOG GRADA U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

U Gradskoj upravi Kruševac, održana je Prezentacija Studije zaštite Lazarevog grada Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Javni forum se organizuje u okviru projekta “Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“ koji realizuju u partnerstvu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje “Evrokontakt“. Projekat je finansijski podržala Evropska unija.

Na Javnom forumu  predstavljena je Studija zaštite srednjovekovnog grada u Kruševcu i idejno rešenje rekonstrukcije, koje je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Ukupna vrednost projekta je 220 000 evra, veci deo je finansirala EU, a grad Kruševac je sufinansirao učešćem od oko 20 posto. Rekonstrukcija bi trebalo da obuhvati i ulice Cara Lazara i Miličinu. Projekat je predvideo neophodna arheološka istraživanja na osnovu kojih će biti urađena Studija zaštite, prezentacije i revitalizacije srednjovekovnog grada.

