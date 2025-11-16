MUP: U SRBIJI NA GODIŠNJEM NIVOU U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA POGINE OKO 500 OSOBA

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da danas na Svetski dan sećanja na žrtve imamo obavezu i odgovornost da se setimo svih onih koji su izgubili život u saobraćajnim nezgodama i upozorio da u Srbiji na godišnjem nivou u saobraćajnim nezgodama pogine oko 500 osoba.

„Posebno je poražavajuća i bolna činjenica da u našoj zemlјi na godišnjem nivou u saobraćajnim nezgodama smrtno strada desetoro dece, kao i da je svako četvrto poginulo lice osoba mlađa od 30 godina“, kazao je Lakićević na konferenciji koju je Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Naglasio je da Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda dan kada treba naglasiti da svaka pogrešna odluka koju donesemo u saobraćaju može značiti tuđi ili naš život, da brzina, vožnja pod dejstvom alkohola ili odluka da se ne koristi sigurnosni pojas mogu uzrokovati posledice koje se više nikada ne mogu ispraviti.

„I pored navedenih činjenica, bezbednosti saobraćaja se na listi društvenih prioriteta nažalost ne daje prostor koji zaslužuje, a veliki broj građana nema ispravnu percepciju o rizicima u saobraćaju“, rekao je Lakićević i naglasio da bezbednost saobraćaja nije samo statistika i teorija već da su to lјudski životi.

Načelnik Uprave saobraćajne policije je poručio da policija svakodnevno daje maksimum u kontroli saobraćaja, ali da bez odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju nema stvarne promene.

Na konferenciji pod sloganom „Setimo se! Podržimo! Delujmo!“ govorili su i državni sekretar Ministarstva zdravlјa Aleksandar Stefoski, predstavnik Udruženja roditelјa stradale dece u saobraćaju Saša Stanković, novinarka i žrtva saobraćajne nezgode Dea Đurđević, pomoćnik ministra za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja Miroslav Alempić i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.

Saopćštenje: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije