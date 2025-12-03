MUP SRBIJE: DODATNO POOŠTRAVANJE KONTROLE ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE

Prilikom kontrole utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – kanabis, opijati, amfetamin i benzodiazepin, zbog čega je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je podneta prekršajna prijava.

Organizator prevoza obezbedio je drugog vozača, koji je ispunjavao uslove za obavljanje organizovanog prevoza dece.

Od početka godine, MUP-u je prijavljeno gotovo 9.300 ekskurzija i drugih vidova organizovanog prevoza dece, a pripadnici saobraćajne policije izvršili su kontrolu više od 13.000 autobusa, odnosno vozača. Tom prilikom, zbog utvrđenih nepravilnosti iz saobraćaja je isključeno 14 autobusa i 37 vozača.

Ministarstvo skreće pažnju na to da ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbednosti dece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda.

Uprkos svakodnevnim apelima i porastu broja poginulih u saobraćaju, u prethodnom periodu zabeleženi su neprihvatljivi slučajevi neodgovornosti vozača.

Pripadnici saobraćajne policije dodatno će pooštriti kontrole organizovanog prevoza dece, a svaki oblik ugrožavanja bezbednosti biće sankcionisan u skladu sa zakonom, ističe se u saopštenju i upućuje poziv svim prevoznicima da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nad zaposlenima.