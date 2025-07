MUP IZDAO UPOZORENJE NA JAK TOPLOTNI TALAS I OPASNOST OD POŽARA TOKOM NEDELJE U SRBIJI

Vrelina sa severa Afrike ponovo se širi Balkanom. To je četvrti put od početka juna. Upaljen crveni meteo alarm, najviši stepen upozorenja na vrućine i rizike koje sa sobom nosi. Od ponedeljka do četvrtka temperatura će biti od 37 do 40 stepeni, a u petak i do 42 kada će duvati topli vetar fen. Zbog jakog toplotnog talasa i dugotrajne suše, velika je opasnost od izbijanja požara i zato je RHMZ pokrenuo sistem SMS hitnih informacija građanima na oprez i budnost i to najviše na istoku i jugu zemlje gde već 50 dana vlada jaka suša, kiša je padala još krajem maja. MUP Srbije prosledio je hitno SMS upozorenje građanima u šest okruga.

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na Kosovu i Metohiji posle podne pojačan, južnih smerova, a u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 36 do 40 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Temperatura od 19 do 37°C.

U Srbiji u utorak iznad većeg dela pretežno sunčano i veoma toplo, a uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom ujutro i pre podne očekuje se u Vojvodini, a posle podne, kao retka pojava, ponegde i u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, sredinom dana i posle podne povremeno jak, uglavnom u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 29 na severu i zapadu do 40 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

U utorak u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Temperatura od 20 do 33°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 33 na severu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Temperatura od 20 do 34°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, različitih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 35 do 40 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i veoma toplo. Temperatura od 20 do 37°C.

U Srbiji od 25. do 29. jula 2025. godine: U petak (25.07.) i dalje veoma toplo, naročito na jugu i istoku Srbije, gde se uz pojačan jugozapadni vetar lokalno očekuje i do 42 stepena. Od subote (26.07.) osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom, prvo na severu i zapadu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčano i veoma toplo, sa malo oblaka. Temperatura od 21 do 39°C.

Za vikend u Kruševcu nešto manja vrućina. U subotu mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, sa temperaturom od 24 do 32°C. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i mogućom slabom kišom. Temperatura od 19 do 27°C.