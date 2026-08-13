MUP: APEL GRAĐANIMA NA OPREZNOST ZBOG PREVARA PUTEM TELEFONSKIH POZIVA

Služba za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova uputila je danas apel građanima da budu oprezni zbog sve učestalije pojave krivičnih dela prevara putem telefonskih poziva, kao i da svaki sumnjivi slučaj bez odlaganja prijave policiji.

Naime, nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije.

U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti.

Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima sve mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli svi izvršioci ovakvih krivičnih dela, navodi se u saopštenju.