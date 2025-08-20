MOTO-SEZONA U PUNOM JEKU – ABS UPUĆUJE APEL VOZAČIMA MOTOCIKLA I MOPEDA

Moto-sezona je u punom jeku, a na putevima Srbije primetan je veliki broj motociklista. Upravo zato, Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju, posebno vozačima motorizovanih dvotočkaša, da posvete veću pažnju međusobnoj toleranciji i poštovanju saobraćajnih propisa.

Skoro dve trećine motorizovanih dvotočkaša smrtno strada u letnjim mesecima (jun, jul, avgust i septembar). Većina motociklista strada u popodnevnim časovima, u periodu sumraka i prvog mraka. Motociklisti i mopedisti spadaju u ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju, jer ih i najmanja greška ili trenutak nepažnje može koštati života. U proseku, svakog dana budu povređena tri motorizovana dvotočkaša, dok svakog osmog dana pogine jedan. Samo u 2024. godini život je izgubilo 65 motorizovanih dvotočkaša.

Za razliku od vozača u putničkim automobilima, motociklisti i mopedisti nemaju karoseriju, sigurnosni pojas ili vazdušne jastuke koji mogu da ublaže posledice sudara – njihovu zaštitu najčešće predstavljaju samo kaciga i zaštitna oprema. Zbog toga je neophodno da vozači automobila uvek obrate dodatnu pažnju, da dva puta pogledaju u retrovizor i „mrtve uglove“ prilikom preticanja, skretanja ili promene saobraćajne trake, ali i da održavaju bezbedno rastojanje od motociklista.

Istovremeno, Agencija za bezbednost saobraćaja podseća motocikliste da je nošenje kacige, čija je efikasnost u sprečavanju smrtnih povreda čak 45 odsto i nošenje zaštitne opreme, kao i prilagođavanje brzine uslovima saobraćaja i stanju puta, ključno za očuvanje njihove bezbednosti. Prekoračenje brzine, vožnja po razdelnoj liniji između vozila u koloni i vožnja bez zaštitne opreme, a sa druge strane neuvažavanje motociklista kao ravnopravnih učesnika u saobraćaju, ostaju najčešći uzroci stradanja motociklista. Agencija za bezbednost saobraćaja je prepoznala ranjivost motociklista i mopedista u Republici Srbiji. Zbog toga je od 2017. godine započela besplatnu edukaciju motorizovanih dvotočkaša, bez obzira da li su početnici ili iskusni vozači.

Agencija za bezbednost saobraćaja još jednom apeluje na sve motocikliste i mopediste: Budite odgovorni i bezbedni u saobraćaju – izaberite život!