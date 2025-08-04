MORAVSKI KORIDOR BIĆE KOMPLETNO ZAVRŠEN DO SEPTEMBRA 2026. GODINE

Od ukupno 112,3 do sada u saobraćaj pušteno 57,8 kilometara, završetak preostalih 54,5 planiran je do septembra 2026. godine. Ovaj moderan, najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji sa oznakom E-761, prolazeći kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi i posluje oko 20.000 malih i srednjih preduzeća, spojiće Koridor 10 na istoku i Koridor 11 na zapadu zemlje i postati istinska žila kucavica centralne Srbije. Do sada je u saobraćaj pušteno 57,8 i to od Pojata do Vrnjačke Banje, dok bi preostalih 54,5, po fazama trebalo da bude završeno u septembru 2026. godine.

Trenutno se najintenzivniji radovi obavljaju na deonici od Preljine do kraljevačkog prigradskog naselja Adrani, kao i na deonici od Vrnjačke Banje do petlje Vrba kod Kraljeva

Deonica, od petlje Vrnjačka Banja do Kraljeva, odnosno do petlje Vrba, u dužini od 14 kilometara, prva biti završena i puštena u saobraćaj.

Očekujemo da će to biti u novembru ove godine – potvrđuje Dragan Savić, zamenik šefa projekta „Koridora Srbije“. “Sve teče po ustaljenom dinamičkom planu, nema većih zastoja, a trenutno se izvodi asfaltiranje na 66. kilometru. Na trasi ima ukupno 20, što većih, što manjih mostova, a istovremeno se na ovom području obavlja i uređenje korita rečica i potoka. Uporedo sa radovima na ovoj deonici, intenzivno se gradi i 30 kilometara auto-puta od Preljine do petlje Adrani kod Kraljeva. Ukupno je na izgradnji obe deonice angažovano 3.950 radnika sa gotovo 2.000 jedinica mehanizacije i transportnih sredstava. I na drugoj trasi, od Preljine do Adrana, radovi odlično napreduju. Tu na desnom kolovozu imamo već 18 kilometara sa dva sloja asfalta, na 6,5 završni asfalt, a kada je levi kolovoz u pitanju na 12,5 kilometara odrađena su takođe dva sloja. Imamo i određene izazove koje rešavamo, koji su dimenzionirali dinamiku na drugi način, i nadam se da će ta deonica biti puštena u saobraćaj u maju 2026. godine”, naglasio je Antić. “Poslednji deo auto-puta, u dužini od 12 kilometara, od petlje Vrba do petlje Adrani, zbog izmene prostornog plana i izmeštanja dalekovoda, u saobraćaj će biti pušten u septembru naredne godine čime će ovaj projekat u potpunosti biti završen.”

Na trasi Moravskog koridora ukupno će biti izgrađeno 117 većnih putnih objekata, među kojima čak 88 mostova i nadvožnjaka od kojih je najduži preko Zapadne Morave kod Trstenika od 711 metara, kao i 29 podvožnjaka i 11 denivelisanih raskrsnica – Pojate, Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad, Velika Drenova, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vrba, Kamidžora, Adrani i Preljina.

Izvor: novosti.rs