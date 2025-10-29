MLADI KRUŠEVLJANIN OSVOJIO BRONZU NA JUNIORSKOJ BALKANSKOJ OLIMPIJADI IZ INFORMATIKE NA KIPRU

Srpski tim mladih informatičara osvojio je tri medalje, dve srebrne i jednu bronzanu kao i pohvalu na Juniorskoj balkanskoj olimpijadi iz informatike u Larnaki na Kipru. Srpski tim je ostvario zapažen uspeh osvojivši dve srebrne i jednu bronzanu medalju, kao i jednu pohvalu.

Srebrne medalje osvojili su učenik Šabačke gimnazije Lazar Nikić i učenica Prve kragujevačke gimnazije Irina Stanišić, dok je bronzanu medalju osvojio učenik OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu, odnosno sada učenik Matematičke gimnazije Veljko Vitkovac, a pohvalu je dobio učenik OŠ „Starina Novak“ u Beogradu, sada učenik Matematičke gimnazije Mihajlo Janičić, navodi se u saopštenju Društva matematičara Srbije.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva prosvete. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, nastavnica matematike u OŠ „Andra Savčić” u Valjevu i Mihajlo Marković sa Elektrotehničkog i Računarskog fakulteta u Beogradu. Deo tima Srbije bio je i Nemanja Majski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na takmičenju, koje je počelo 24. oktobra i završava se 30. oktobra, učestvuje ukupno 37 takmičara iz devet balkanskih zemalja.

Fotografija: Društvo matematičara Srbije