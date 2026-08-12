MLADI, BUDITE BEZBEDNI U SAOBRAĆAJU

Agencija za bezbednost saobraćaja svim mladima želi srećan Međunarodni dan mladih, da svaki put kojim krenu bude siguran i da na svako odredište stignu bezbedno.

Ovaj dan je prilika da mladima uputimo čestitku, ali i da ih podsetimo na nekoliko važnih pravila i odluka koje u saobraćaju mogu sačuvati život.

Mladi su u saobraćaju izloženi brojnim rizicima, a nedostatak iskustva, brzina, alkohol, distrakcija mobilnog telefona ili ponekad sklonost ka rizičnom ponašanju mogu dodatno povećati njihovu ugroženost. Upravo zato je važno da bezbedne navike usvajaju i primenjuju uvek bez obzira na to u kojoj ulozi učestvuju u saobraćaju.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća:

Poštujte ograničenja brzine i prilagodite brzinu uslovima saobraćaja i stanju puta. Veća brzina ostavlja manje vremena za reakciju, produžava zaustavni put, utiče na nastanak i povećava težinu posledica saobraćajne nezgode. Nije važno da na odredište stignete nekoliko minuta ranije, već da stignete bezbedno.

Ako ste konzumirali alkohol, ne sedajte za volan. Alkohol smanjuje koncentraciju, narušava procenu situacije i koordinaciju pokreta i produžava vreme potrebno da vozač uoči opasnost i reaguje. Birajte bezbedan način za povratak kući – prijatelj koji nije konzumirao alkohol, taksi ili javni prevoz uvek su bezbedan izbor.

Vežite sigurnosni pojas na svakom sedištu i tokom svake vožnje. Pravilna upotreba sigurnosnog pojasa može smanjiti rizik od smrtnog stradanja do 50% za vozača i suvozača, a za putnike na zadnjem sedištu čak do 75%. Zato pojas koristite uvek bez obzira na to gde sedite i koliko vožnja traje.

Ne koristite mobilni telefon tokom vožnje. Dok gledate u ekran telefona, vaša pažnja nije usmerena na ono što se dešava u saobraćaju. Pri brzini od 50 km/h, vozilo za samo jednu sekundu pređe oko 14 metara, a pri brzini od 100 km/h gotovo 28 metara. Ta jedna sekunda može biti upravo ona u kojoj je trebalo da reagujete.

Ne dozvolite da društvo, žurba ili želja za dokazivanjem utiču na vaše odluke u saobraćaju. Odgovornost se ne pokazuje prihvatanjem rizika. Odbiti vožnju sa nekim ko je konzumirao alkohol, reći nekome da uspori ili jednostavno reći NE kada znate da nešto nije bezbedno, znači zaštititi i sebe i druge.

Svaka od ovih odluka je jednostavna, ali u saobraćaju upravo jednostavne i odgovorne odluke prave bitnu razliku.

Podaci nas istovremeno upozoravaju da mladi i dalje predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. U prvih sedam meseci 2026. godine na putevima u Republici Srbiji, život je izgubilo 57 mladih ljudi starosti od 15 do 30 godina, što predstavlja svako četvrto poginulo lice u saobraćaju.

Zato na dan posvećen mladima podsećamo da odgovorno ponašanje u saobraćaju nije ograničenje slobode, već način da sačuvate sebe i druge, jer svako svojim ponašanjem i odlukama može doprineti da putevi budu bezbedniji.

Agencija za bezbednost saobraćaja još jednom svim mladima želi srećan Međunarodni dan mladih. Život je pred vama. Čuvajte sebe i druge.

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