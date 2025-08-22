MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU: SUBVENCIONISANJE PRIVREDNIH AKTIVNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Da bi ohrabrilo privrednike da ostanu u ruralnim krajevima Ministarstvo za brigu o selu pokrenulo je program za pospešivanje privrednih aktivnosti u tim delovima zemlje. Nakon javnog poziva za ovu pomoć javilo se pet puta više korisnika nego što je bilo obezbeđenih sredstava.

Nadležni kažu da je to jasan signal da je ovakav program preko potreban, a korisnici da su im subvencije omogućile da unaprede poslovanje pre nego što su planirali.

Program je pokrenut krajem prošle godine i do sada je već 14 opština dobilo sredstva, do 3,6 miliona dinara, koja su zatim putem javnih konkursa opštine rasporedile na gotovo 100 privrednika.

Osim samih korisnika sredstava, pozitivne efekte od ovog programa osete i lokalne samouprave.

„Povećanje broja unapređenih preduzetničkih aktivnosti, održivost biznisa nakon završetka projekta i stepen lokalnog zapošljavanja, prihodi od poreza na zarade. Sve su to načini na koje ovaj program pomaže i korisniku i lokalnoj samoupravi“, objašnjava Ivan Bogdanović, predsednik Opštine Lebane i dodaje da je u toj lokalnoj samoupravi direktno podržano osam korisnika.

Za ovaj program su se do sada najviše interesovali privrednici koji se bave trgovinom, zanatskim radnjama poput stolarskih, tekstilnih, vodoinstalaterskih, kao i obradom metala, kamena, preradom voća i povrća, ugostiteljstvom.

Izvor: Agrofin.rs