MINISTARSTVO ODBRANE: RASPISAN KONKURS ZA UPIS U VOJNE ŠKOLE, TRAJE DO 31. MARTA

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je raspisan konkurs za upis u vojne škole koji će trajati do 31. marta i uputilo poziv svim mladima da se opredele za časno zanimanje i profesionalni put u službi otadžbine.

Ovogodišnjim konkursom planiran je upis 220 budućih kadeta Vojne akademije, 35 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, 110 učenika Vojne gimnazije, odnosno 80 za Opšti, 20 za Vazduhoplovni smer, po pet za prijem u drugi i treći razred Opšteg smera i 80 učenika Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, navodi se u saopštenju.

Tokom školovanja u svim vojnim školama obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja i kompletni troškovi školovanja, koje snosi Ministarstvo odbrane.

„Svi kandidati prolaze propisani selekcioni postupak, koji obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, prijemne ispite i bezbednosnu proveru, čime se obezbeđuje da budu izabrani najspremniji i najmotivisaniji mladi ljudi“, dodaje se u saopštenju.

Pravo da konkurišu za upis osnovnih studija u Vojnoj akademiji imaju mladići i devojke rođeni 2004. godine ili kasnije, odnosno 2006. godine ili kasnije za studije na Medicinskom fakultetu VMA.

Kandidati za Vojnu akademiju treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili da pohađaju njen završni razred, dok je za Medicinski fakultet VMA uslov završena gimnazija ili srednja škola zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili da pohađaju četvrti razred tih škola.